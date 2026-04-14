交易 Aflac - AFL 差价合约
关于 AFLAC Incorporated
Aflac Incorporated 是一家从事补充健康和人寿保险业务的控股公司。 公司的保险业务是通过美国哥伦布美国家庭人寿保险公司（Aflac）在美国以及通过Aflac Life Insurance Japan Ltd.（ALIJ）在日本进行销售和管理的。 (ALIJ) 在日本销售和管理。 公司的分部包括Aflac日本和Aflac美国。Aflac日本旨在帮助消费者支付在日本国家健康保险体系下无法报销的医疗和非医疗费用。 它提供保险产品，如癌症、医疗和收入支持保险。 其保障产品包括医疗保险、护理保险、收入支持保险、终身寿险、GIFT、WAYS和儿童捐赠。 公司设计的美国保险产品是为拥有医疗或主要保险的人提供补充保障。 Aflac美国的产品在个人和团体补充保险市场上销售。
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