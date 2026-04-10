交易 Affiliated Managers Group - AMG 差价合约
关于 Affiliated Managers Group, Inc.
联营经理人集团是一家全球性的独立投资管理公司。 该公司专注于投资于各种合作伙伴拥有的投资公司，该公司称之为联营公司。 通过其联营公司，公司提供多样化的以回报为导向的策略，旨在协助全球机构、零售和高净值客户实现其投资目标。 公司通过对以回报为导向的共同基金、可转让证券集体投资计划（UCITS）、集体投资信托基金和其他零售产品的咨询和次级咨询服务，向零售投资者提供投资管理能力。 它还直接或通过中介机构，包括经纪公司或其他赞助商，向高净值个人、家庭、慈善基金会和个人管理账户提供投资管理和定制的投资咨询和信托服务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025