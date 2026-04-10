交易 Affiliated Managers Group - AMG 差价合约

关于 Affiliated Managers Group, Inc.

联营经理人集团是一家全球性的独立投资管理公司。 该公司专注于投资于各种合作伙伴拥有的投资公司，该公司称之为联营公司。 通过其联营公司，公司提供多样化的以回报为导向的策略，旨在协助全球机构、零售和高净值客户实现其投资目标。 公司通过对以回报为导向的共同基金、可转让证券集体投资计划（UCITS）、集体投资信托基金和其他零售产品的咨询和次级咨询服务，向零售投资者提供投资管理能力。 它还直接或通过中介机构，包括经纪公司或其他赞助商，向高净值个人、家庭、慈善基金会和个人管理账户提供投资管理和定制的投资咨询和信托服务。