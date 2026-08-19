交易 Aeva Technologies, Inc. - AEVAAeva Technologies, Inc., through its frequency modulated continuous wave (FMCW) sensing technology, designs a 4D LiDAR-on-chip that enables the adoption of LiDAR across various applications. from automated driving to consumer electronics, consumer health, industrial automation, and security application. The company was founded in 2017 is based in Mountain View, California.
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