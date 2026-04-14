交易 AES - AES 差价合约
关于 AES Corp
AES公司是一家全球性的电力公司。 公司拥有和/或经营约31,459兆瓦（MW）的发电组合，包括其综合公用事业公司AES印第安纳的发电。 它的发电队伍按燃料类型分布。 它分为四个以市场为导向的战略业务单元（SBU）。 美国和公用事业（美国、波多黎各和萨尔瓦多）；南美（智利、哥伦比亚、阿根廷和巴西）；MCAC（墨西哥、中美洲和加勒比）；以及欧亚（欧洲和亚洲）。 它有两条主要的业务线：发电和公用事业。 发电业务使用一系列的燃料和技术来发电，如煤、天然气、水力、风能、太阳能和生物质能。 其公用事业业务包括输电、配电，以及在某些情况下发电的业务。 此外，该公司在可再生能源领域也有业务，包括主要在风能、太阳能和储能方面的项目。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025