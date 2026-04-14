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关于 AES Corp

AES公司是一家全球性的电力公司。 公司拥有和/或经营约31,459兆瓦（MW）的发电组合，包括其综合公用事业公司AES印第安纳的发电。 它的发电队伍按燃料类型分布。 它分为四个以市场为导向的战略业务单元（SBU）。 美国和公用事业（美国、波多黎各和萨尔瓦多）；南美（智利、哥伦比亚、阿根廷和巴西）；MCAC（墨西哥、中美洲和加勒比）；以及欧亚（欧洲和亚洲）。 它有两条主要的业务线：发电和公用事业。 发电业务使用一系列的燃料和技术来发电，如煤、天然气、水力、风能、太阳能和生物质能。 其公用事业业务包括输电、配电，以及在某些情况下发电的业务。 此外，该公司在可再生能源领域也有业务，包括主要在风能、太阳能和储能方面的项目。