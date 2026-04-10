交易 Aeroports De Paris - ADPp 差价合约

关于 Aeroports de Paris SA

巴黎机场有限公司是一家总部设在法国的公司，活跃在机场管理行业。 它通过其子公司经营五个部分。 航空、零售和服务、房地产、国际和机场发展以及其他活动。 航空部门提供与机场运营有关的商品和服务，如安全检查站、检查系统、飞机救援和消防服务等。 零售和服务分部涵盖了向公众提供的零售活动，包括出租零售商店、酒吧和餐馆、银行和汽车租赁等。 房地产分部包括公司所有的财产租赁服务，但机场航站楼内的经营性租赁除外。 国际和机场发展分部设计和经营机场活动。 其他活动分部包括电信和安保服务等。