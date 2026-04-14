交易 AerCap Holdings N.V. - AER 差价合约

关于 AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings N.V.是一家独立的飞机租赁公司。 公司专注于收购有需求的飞机，为其提供资金，对冲利率风险，并利用其平台来部署这些资产。 它在全球范围内经营业务，向不同地区的客户租赁飞机。 公司从事商用飞机和发动机的租赁、融资、销售和管理。 它拥有大约1,334架飞机。 其拥有和管理的飞机被租赁给约80个国家的约200名客户。 它将其飞机服务分为飞机资产管理、行政服务和现金管理服务。 该公司向证券化工具、合资企业和其他第三方提供飞机资产管理和企业服务。