交易 AEM - AWXsg 差价合约
关于 AEM Holdings Ltd.
AEM控股有限公司是一家总部设在新加坡的公司，是半导体测试解决方案的供应商。 它从事半导体制造设备和相关工具部件的设计和制造。 它的部门包括测试单元解决方案、仪器仪表、合同制造和其他。 测试单元解决方案包括系统级测试解决方案和晶圆级测试解决方案。 仪器仪表包括ATE解决方案和测试与测量解决方案。 系统级测试解决方案被芯片制造商用于测试电子行业的模块和面板。 晶圆级测试解决方案是针对微机电系统（MEMS）设备的应用测试解决方案。 该公司提供合同制造服务，其中包括印刷电路板和盒式组装、设备设计、电缆线束组装和其他制造服务。 它还提供材料管理、电路布局、原型和开发工程。
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