交易 AECOM - ACM 差价合约
关于 AECOM
AECOM是一家为世界各地的政府、企业和组织提供专业基础设施咨询服务的全球供应商。 公司通过三个部分运营。 美洲、国际和AECOM资本（ACAP）。 美洲分部为美国、加拿大和拉丁美洲的商业和政府客户提供规划、咨询、建筑和工程设计以及施工和项目管理服务，涉及的终端市场包括交通、水利、政府、设施、环境和能源。 国际业务部为欧洲、中东、非洲和亚太地区的商业和政府客户提供规划、咨询、建筑和工程设计服务以及项目管理，涉及的终端市场包括交通、水利、政府、设施、环境和能源。 ACAP部门主要投资和开发房地产项目。
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