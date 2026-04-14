交易 Advance Auto Parts - AAP 差价合约

关于 Advance Auto Parts, Inc.

Advance Auto Parts, Inc.是北美的一家汽车售后市场零部件供应商，为专业安装人员（Professional）和自己动手（DIY）的客户以及独立经营者服务。 公司的商店和分支机构为国内和进口汽车、货车、运动型多用途车以及轻型和重型卡车提供品牌、原始设备制造商（OEM）和自有品牌的汽车替换零件、配件、电池和维护项目。 该公司通过五个部门运营。 北方分部、南方分部、Carquest加拿大、独立公司和Worldpac。 它主要以商品名称经营约4,706家商店和266家分支机构。 Advance Auto Parts, Autopart International, Carquest和Worldpac。 公司提供的产品类别包括零件和电池、配件和化学品以及发动机维护。