交易 ADVA OPT.NETW.SE O.N. - ADV 差价合约

关于 ADVA OPT.NETW.SE O.N.

ADVA Optical Networking SE是一家位于德国的网络解决方案和电信硬件、软件和服务的供应商。 其产品以光纤传输技术为基础，结合以太网功能和软件。 公司为服务提供商、政府机构、教育设施、互联网和云产业以及企业网络提供产品和服务。 其产品组合包括可扩展的光传输、包边缘和聚合、网络同步、光纤保证和自动化网络管理的解决方案。 公司还提供相关技术服务和网络规划、扩展和维护服务。