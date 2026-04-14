交易 ADT Inc. - ADT 差价合约
关于 ADT Inc.
ADT公司是一家为美国消费者和企业提供安全、自动化和智能家居解决方案的供应商。 公司主要以ADT品牌开展业务。 公司通过消费者和小型企业（CSB）和商业等两个部门进行运营。 公司还提供ADT太阳能，为客户提供屋顶太阳能和储能解决方案。 公司通过为住宅、小型企业和大型商业客户提供专业的监控服务，以及通过专业安装、DIY、移动和数字产品提供生活方式驱动的解决方案来保护和连接客户。 它是一家提供全方位服务的安全和家庭自动化公司，提供综合的客户体验。 公司的安全和自动化产品旨在检测入侵；控制访问；感知运动、烟雾、火灾、一氧化碳、洪水和其他环境条件。
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