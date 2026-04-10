交易 Admiral Group PLC - ADMl 差价合约
关于 Admiral Group PLC
海军上将集团有限公司是一家位于英国的金融服务公司。 公司从事提供汽车保险、家庭保险、旅游保险和借贷产品。 该公司有四个部门。 英国保险、国际保险、Admiral贷款和其他。 英国保险业务包括汽车保险、货车保险、家庭保险、旅游保险和其他在英国境内补充保险的产品的承保业务。 国际保险分部包括汽车和家庭保险的承保和额外产品的收入，以及在英国以外承保汽车保险的费用。 Admiral贷款部门在英国提供无担保的个人贷款和汽车金融产品。 其他部门包括compare.com，美国的比较业务，和Admiral Pioneer。
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