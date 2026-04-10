交易 Adidas AG - ADSGN 差价合约

关于 adidas AG

阿迪达斯公司是一家总部设在德国的公司，设计、开发、生产和销售一系列的运动和体育生活方式产品。 公司的分部包括欧洲、北美、亚太、俄罗斯/独联体、拉丁美洲；新兴市场、阿迪达斯高尔夫、Runtastic和其他集中管理的业务。 每个部门都包括批发、零售和电子商务业务活动，这些活动与向零售客户和最终消费者分销和销售阿迪达斯品牌的产品有关。 公司拥有超过2500家自有零售店、单品牌专营店、店中店、与零售伙伴的合资企业和联合品牌店以及一个电子商务渠道，可供50多个国家的客户使用。 阿迪达斯品牌的产品包括鞋类、服装和硬件，如包和球。