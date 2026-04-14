交易 Adastria Co., Ltd. - 2685 差价合约

关于 Adastria Co. Ltd.

阿达斯特里亚股份有限公司的前身是阿达斯特里亚控股有限公司，主要从事服装和杂项商品零售业务。 国内产品销售业务包括休闲时尚品牌，如Global Work、LOWRYS FARM、LEPSIM、JEANASiS和RAGEBLUE，以及生活方式品牌，如nico and ...、studio CLIP和BAYFLOW.它开发电子商务（EC）专业品牌，如apres jour。 它开发了巴比伦和BARNYARDSTORM等品牌下的成人时尚服装。 公司在美国以Velvet by Graham and Spencer品牌经营业务。 物流业务，货物的接收、检查、储存和运输。 为了在向多个商店扩张时有效地采购产品，公司以集中采购的方式对收到的产品进行检查和储存，并及时运送产品。