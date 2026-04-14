交易 Adastria Co., Ltd. - 2685 差价合约
关于 Adastria Co. Ltd.
阿达斯特里亚股份有限公司的前身是阿达斯特里亚控股有限公司，主要从事服装和杂项商品零售业务。 国内产品销售业务包括休闲时尚品牌，如Global Work、LOWRYS FARM、LEPSIM、JEANASiS和RAGEBLUE，以及生活方式品牌，如nico and ...、studio CLIP和BAYFLOW.它开发电子商务（EC）专业品牌，如apres jour。 它开发了巴比伦和BARNYARDSTORM等品牌下的成人时尚服装。 公司在美国以Velvet by Graham and Spencer品牌经营业务。 物流业务，货物的接收、检查、储存和运输。 为了在向多个商店扩张时有效地采购产品，公司以集中采购的方式对收到的产品进行检查和储存，并及时运送产品。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025