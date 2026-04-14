交易 Adams Diversified Equity Fund I - ADX 差价合约
关于 Adams Diversified Equity Fund I
Adams Diversified Equity Fund, Inc.（本基金）是一家多元化的封闭式投资公司。 该基金是一个内部管理的基金，其投资目标是保全资本和实现合理的投资收益。 本基金是一个内部管理的美国大盘股票基金。 本基金将其至少80%的资产投资于高流动性的标准普尔500指数（S&P 500）股票。 该基金投资于不同的行业，如通信服务、消费类、消费类商品、能源、金融、医疗保健、工业和信息技术（IT）。 它专注于识别和投资于那些有能力在大流行病的不确定性中茁壮成长的公司。
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