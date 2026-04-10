交易 ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - ACS 差价合约
关于 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
Acs Actividades de Construccion y Servicios SA，前身是ACS Actividades de Construccion y Servicios SA，是一家总部设在西班牙的控股公司，主要从事建筑和工程领域以及通信业务。 公司的业务分为三个部分。 建筑，包括民用建筑工程、住宅和非住宅建筑、特许经营活动、采矿和房地产；工业服务，涉及能源、通信和控制系统领域的工业基础设施的工程、安装和维护；以及环境，包括街道清洁、废物收集和运输、废物回收、水循环的商业和工业管理以及城市园艺等服务。
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