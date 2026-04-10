交易 Acerinox, S.A. - ACX 差价合约
关于 Acerinox S.A.
Acerinox SA是一家活跃在钢铁领域的西班牙公司。 它从事扁平和长条不锈钢产品的制造、合金和分销。 该公司的活动分为三个业务部门。 扁平不锈钢产品，提供板坯、平板、卷材、板材、圆板和扁钢；长不锈钢产品，提供棒材、角材、线材和线材，以及其他，包括其他不锈钢产品。 公司在欧洲、美洲、亚洲、大洋洲和非洲拥有工厂、仓库、服务中心和代表处。 公司是Acerinox集团的母公司，该集团包括一些子公司，如Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus Stainless Pty Ltd, Bahru Stainless SDN BHD, Roldan SA和Inoxfil SA。
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