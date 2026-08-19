交易 Acea SPA - ACE Acea (ACE) is an Italian multiutility company split into the following segments: Water, Energy, Networks, Environment segments. Headquartered in Rome, Italy. Set up in 1909, the company's current workforce amasses 5,000 people. The company's Energy unit manages thermoelectric and hydroelectric plants in Abruzzo, Lazio and Umbria. Its Water division is engaged in drinking water distribution to over 8 million customers. While, its Networks unit takes care of electric energy distribution to more than 1.5 million points. Get all the latest on Acea share price (ACE) at Capital.com.