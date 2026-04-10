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交易 Accor - AC 差价合约

当前暂时无法进行市场交易当前市场信息 截至 ##DATE##
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.11
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.016602 %
(-€3.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.01660%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.005621 %
(-€1.12)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.00562%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币EUR
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所France
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价44.535
开仓44.435
1 年变化21.21%
日区间44.425 - 45.47

交易 Accor - AC 差价合约

关于 Accor SA

雅高集团是一家总部设在法国的酒店管理集团。 它通过三个部门运营。 酒店服务、酒店资产及其他和新业务。 酒店服务包括酒店管理和特许经营活动，向其特许经营商和管理下的酒店提供各种服务，如使用其品牌、进入集中预订和采购系统以及进入雅高学院进行员工培训等。 酒店资产和其他业务涵盖自有和租赁酒店的活动，如酒店设计、建造、翻新和维护等。 新业务为独立酒店和餐厅业主提供数字解决方案，为公司和旅行社提供酒店预订服务，礼宾服务，豪华和高档酒店客房和休息时间的数字销售，以及拥有全球5000多个地址的豪华房屋租赁组合。 它在全球范围内运营，拥有超过35个品牌，从豪华型到经济型，超过4800家酒店。

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17:42, 19 五月 2025

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
4.7
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