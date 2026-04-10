交易 Accor - AC 差价合约

关于 Accor SA

雅高集团是一家总部设在法国的酒店管理集团。 它通过三个部门运营。 酒店服务、酒店资产及其他和新业务。 酒店服务包括酒店管理和特许经营活动，向其特许经营商和管理下的酒店提供各种服务，如使用其品牌、进入集中预订和采购系统以及进入雅高学院进行员工培训等。 酒店资产和其他业务涵盖自有和租赁酒店的活动，如酒店设计、建造、翻新和维护等。 新业务为独立酒店和餐厅业主提供数字解决方案，为公司和旅行社提供酒店预订服务，礼宾服务，豪华和高档酒店客房和休息时间的数字销售，以及拥有全球5000多个地址的豪华房屋租赁组合。 它在全球范围内运营，拥有超过35个品牌，从豪华型到经济型，超过4800家酒店。