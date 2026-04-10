交易 Acciona, S.A. - ANA 差价合约
关于 Acciona S.A.
Acciona SA是一家位于西班牙的控股公司，主要从事可再生公用事业部门。 公司的活动分为五个业务部门。 能源，负责可再生能源的生产、分配和商业化，以及风电场的建设；基础设施建设，包括建筑和工程活动，以及运输和医院特许权；水，提供海水淡化和水处理厂、饮用水站的建设，以及水循环过程的管理；服务，提供设施服务、机场装卸服务、废物收集和处理，以及物流服务等；以及其他活动，包括基金管理、股票经纪、葡萄酒生产、与Acciona Trasmediterranes业务有关的活动和其他投资。 公司通过众多的子公司在世界各地开展业务。
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