交易 Accenture - ACN 差价合约
关于 Accenture Plc
埃森哲公司是一家专业服务公司，提供战略和咨询、互动、技术和运营方面的一系列服务。 它还提供网络工程、运营和服务。 它的部门包括通信、媒体和技术；金融服务；卫生和公共服务；产品和资源。 通信、媒体和技术部门为通信、电子、技术、媒体和娱乐行业服务。 金融服务部门为银行、资本市场和保险业服务。 健康和公共服务部门为医疗支付者和提供者、政府部门和机构、公共服务组织、教育机构和非营利组织服务。 资源部门为化学品、能源、林业产品、金属和采矿、公用事业和相关行业服务。 它提供数字广告服务。 它还为公司提供内容创作制作和发行。
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