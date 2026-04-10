交易 Academy Sports and Outdoors, Inc. - ASO 差价合约
关于 Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors, Inc.是美国的一家全线体育用品和户外娱乐零售商。 公司为不同年龄、收入和愿望的客户提供体育和户外娱乐活动、季节和经验水平的产品。 它提供四个部门的商品，其中包括户外、运动和娱乐、服装和鞋类。 它提供各种类别的产品，包括露营、钓鱼、射击运动、健身、团队运动、娱乐、前端、户外和季节性服装、青少年服装、特许服装、休闲和季节性鞋类、工作鞋、青少年鞋、运动鞋和团队运动鞋。 它在16个州经营着大约259个Academy Sports + Outdoors零售点，以及位于德克萨斯州凯蒂、佐治亚州特维格县和田纳西州库克维尔的三个分销中心。 它还通过其academy.com网站向全美国的客户销售商品。
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