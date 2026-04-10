交易 Aberforth Smaller Companies Trust PLC - ASL 差价合约
关于 Aberforth Smaller Companies Trust PLC
Aberforth Smaller Companies Trust plc是一家位于英国的封闭式投资公司。 公司的投资目标是在长期内取得高于Numis小型公司指数（不包括投资公司）的净资产价值总回报（股息再投资）。 它专注于投资于将成为Numis小型公司指数（不包括投资公司）成分股的公司的证券。 它的投资组合包括对不同行业的投资，包括石油和天然气生产商；石油设备；服务和分销；化学品；工业金属和采矿；建筑和材料；航空航天和国防；工业工程；电子和电气设备；工业运输；汽车和零件；食品生产商；制药和生物技术；以及房地产投资和服务。 Aberforth Partners LLP是该公司的另类投资基金经理。
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