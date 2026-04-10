交易 Abercrombie & Fitch Co. - ANF 差价合约
关于 Abercrombie & Fitch Co.
Abercrombie & Fitch Co.是一家多品牌全渠道专业零售商，其产品主要通过其数字渠道和公司自有商店以及各种第三方安排进行销售。 公司的两个品牌运营部门为男性、女性和儿童提供各种各样的服装、个人护理产品和配件。 Hollister，包括公司的Hollister和Gilly Hicks品牌，以及Abercrombie，包括公司的Abercrombie & Fitch和abercrombie kids品牌。 公司主要在北美、欧洲和亚洲经营。 公司在美国经营约733家商店，在美国以外地区经营199家商店。
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