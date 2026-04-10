交易 Aarhuskarlshamn - AAK 差价合约
关于 Aarhuskarlshamn
AAK publ AB，也被称为AarhusKarlshamn publ AB，是一家总部设在瑞典的控股公司，主要活跃在食品加工领域。 公司为专门产品提炼植物油。 公司连同其子公司分为三个业务部门：食品配料部门包括烘焙脂肪、乳品脂肪替代品、冰淇淋脂肪、婴儿配方和油/脂肪配料等；巧克力和糖果脂肪部门提供巧克力和糖果的优势，从为更好的感官、健康和更长的保质期开发的产品到成本效益、专业知识、技术和服务；技术产品和饲料部门包括金蜡、脂肪酸、甘油、脱墨化学品和动物饲料。 公司经营的卡马尼石油工业有限公司是一家控股子公司。
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