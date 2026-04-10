交易 A O Smith - AOS 差价合约

关于 A O Smith

A. 史密斯公司是一家提供水加热和水处理解决方案的公司。 公司通过两个部门运营。 北美洲和世界其他地区。 世界其他地区由中国、欧洲和印度组成。 这两个分部都生产和销售一系列家用和商用燃气和电热水器、锅炉、水箱和水处理产品。 这两个分部主要在其各自的世界区域制造和销售。 北美分部还生产膨胀水箱、商用太阳能热水系统、游泳池和温泉加热器、相关产品和零部件。 其Lochinvar品牌在美国是一个住宅和商业锅炉品牌。 它通过电子商务以及在线零售商直接向消费者销售其阿夸莎娜品牌的产品。 其软水器品牌产品和问题井水解决方案包括Hague、Water-Right和Master Water，这些产品通过水质经销商销售。