交易 3D Systems Corporation - DDD 差价合约

关于 3D Systems Corporation

3D Systems公司是一家增材制造解决方案公司。 该公司主要从事提供三维（3D）打印和数字制造解决方案。 其产品和解决方案包括塑料和金属的3D打印机、材料、软件、维护和培训服务以及按需解决方案。 其解决方案支持两个关键行业的应用。 医疗保健，包括牙科和医疗设备服务；以及工业，包括航空航天和运输。 公司提供一系列3D打印技术，包括立体光刻（SLA）、选择性激光烧结（SLS）、直接金属打印（DMP）、MultiJet打印（MJP）、ColorJet打印和基于SLA的生物打印。 它还提供用于医疗应用的3D虚拟现实模拟器和模拟器模块。 它通过在北美和南美、欧洲和中东以及亚太地区的子公司销售其产品和服务。