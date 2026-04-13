交易 3D Systems Corporation - DDD 差价合约
关于 3D Systems Corporation
3D Systems公司是一家增材制造解决方案公司。 该公司主要从事提供三维（3D）打印和数字制造解决方案。 其产品和解决方案包括塑料和金属的3D打印机、材料、软件、维护和培训服务以及按需解决方案。 其解决方案支持两个关键行业的应用。 医疗保健，包括牙科和医疗设备服务；以及工业，包括航空航天和运输。 公司提供一系列3D打印技术，包括立体光刻（SLA）、选择性激光烧结（SLS）、直接金属打印（DMP）、MultiJet打印（MJP）、ColorJet打印和基于SLA的生物打印。 它还提供用于医疗应用的3D虚拟现实模拟器和模拟器模块。 它通过在北美和南美、欧洲和中东以及亚太地区的子公司销售其产品和服务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025