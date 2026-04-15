交易 10x Genomics, Inc. - TXG 差价合约
关于 10X Genomics Inc
10x Genomics, Inc.是一家生命科学技术公司。 公司的综合解决方案包括用于分析生物系统的仪器、消耗品和软件。 其产品包括Chromium单细胞基因表达，单细胞免疫分析，转座酶可及染色质（ATAC）+基因表达的单细胞检测，单细胞ATAC，空间基因表达，空间多组学，以及靶向基因表达。 其仪器包括Chromium X系列，Chromium Connect，和Chromium Controller。 其技术 下一个GEM技术，包括芯片和兼容试剂，提供给单细胞产品组合。 其耗材组合包括微流控芯片、玻片、试剂和其他耗材，用于其Visium和Chromium解决方案。 公司的应用包括簇状规则间隔短回文重复序列（CRISPR）筛查、多原子细胞测量和免疫受体绘图。
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