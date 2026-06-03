全球最强势的十种货币

联合国承认195个国家/地区的180种货币为法定货币。以下是截至2024年6月24日，按相对于美元的价值排名的全球十大最强势货币*：

过去的表现并不能保证未来的业绩。

科威特第纳尔 (KWD)

科威特的国家货币于1960年推出，是全球最强势、最有价值的货币，且这种强势表现已经保持了数十年。

丰富的自然石油储备、外汇市场需求高以及货币供应有限，都推动了科威特第纳尔的走强。科威特国家90%的收入来自石油出口——只要全球对石油的需求持续，且该国的石油供应充足，对科威特第纳尔的需求也会保持高位。

科威特第纳尔与一篮子货币挂钩，而不是与单一货币挂钩。

巴林第纳尔 (BHD)

与科威特类似，巴林的收入有很大一部分来自一种大宗商品——70%的政府收入来自石油出口。巴林拥有丰富的石油资源，这也推高了市场对巴林第纳尔的需求。

巴林第纳尔自 1965 年取代海湾卢比成为巴林的国家货币，并于 1980 年与美元挂钩，汇率为 1 巴林第纳尔兑 2.65 美元。巴林第纳尔与美元挂钩有助于增强市场信心，降低巴林第纳尔的波动性，推动货币走强。

阿曼里亚尔 (OMR)

阿曼里亚尔于1970年推出，并于1973年与美元挂钩。最初，阿曼里亚尔兑美元的汇率为1:2.895；自1986年起，该货币对的汇率调整为1:2.6008，

并一直保持至今。

阿曼的国家货币之所以如此强势，主要是因为阿曼拥有高产的石油和天然气资源——这既创造了大量收入，也推高了对阿曼里亚尔的需求。此外，阿曼与美国的贸易关系以及该国经济的稳定性进一步推动了阿曼里亚尔的走强。

约旦第纳尔 (JOD)

约旦第纳尔自1950年开始流通。1995年，约旦政府将约旦第纳尔与美元挂钩，汇率为1约旦第纳尔兑1.4104美元。

尽管与其他中东国家相比，约旦在石油和天然气出口方面的依赖程度较低，但约旦的货币仍然是全球第四强势的货币。

其强势可归因于该国的开放市场政策、货币的稀缺性以及庞大的外汇储备。

英镑 (GBP)

在当今流通的货币中，英镑的历史最为悠久。英国金融系统和英国央行的悠久历史、良好信誉与稳定性，英国的经济实力，以及伦敦作为全球主要金融中心的地位，共同赋予了英镑强大的实力，使其成为全球最有价值的货币之一。

全球最受欢迎的货币对之一——英镑/美元 (GBP/USD)（也称为“电缆”）——以英镑为基础货币。“电缆”这一昵称起源于19世纪，当时外汇汇率通过跨大西洋的水下电报电缆进行传递。

直布罗陀镑 (GIP)

直布罗陀镑于 1896 年西班牙内战后推出，取代了西班牙的“real de plata”银币和直布罗陀的法定货币。

该货币的稳定性得益于与英镑1:1挂钩，因此1直布罗陀镑始终等于1英镑。

瑞士法郎 (CHF)

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的官方法定货币。

作为“避风港”货币，瑞士法郎在地缘政治局势紧张或市场不确定时期吸引了大量交易者的关注。瑞士拥有10,330亿美元的外汇储备，是全球第三大外汇储备国，仅次于中国和日本。

凭借庞大的外汇储备、政治与经济的高度稳定以及巨额贸易顺差，瑞士法郎成为全球第六强势的货币。

开曼群岛元 (KYD)

开曼群岛是重要的国际离岸金融中心，其货币是全球最强势的货币之一。这得益于该国庞大的金融服务行业、发达的旅游业以及作为“避风港”的特殊地位，吸引了许多大型银行和公司前来投资。

2019年，开曼群岛40.2%的GDP来自金融服务行业。根据毕马威的数据，全球50家最大的银行中有43家在开曼群岛开展业务。

开曼群岛元于1971年推出，取代牙买加元成为该国的官方货币，并以1:1.2的固定汇率与美元挂钩。

欧元 (EUR)

欧元是26个欧盟成员国中20个国家的法定货币（截至2023年1月，这些国家的总人口接近3.5亿）。欧盟是全球最大的单一市场区域，同时也是第三大经济体，占全球贸易总额的六分之一。该经济体的持续增长以及巨额贸易顺差进一步提升了欧元在外汇市场上的价值。

欧元/美元 (EUR/USD)（绰号“光纤”）是全球交易量最大的外汇货币对之一，其中包含欧元这一重要货币。

美元 (USD)

美元是美国的法定货币，同时也是厄瓜多尔、萨尔瓦多、波多黎各、津巴布韦、巴拿马等16个国家和地区的官方货币。作为全球交易最广泛的货币，美元被许多国家用作本国货币的挂钩基础，也是全球首要的储备货币。

美元的强势主要得益于美国经济的持续增长（作为全球最大的经济体）。然而，大宗商品价格上涨、美元估值过高以及竞争对手市场的经济增长可能会对美元的强势产生负面影响。

美元经常被用作衡量其他货币表现的基准，本榜单中的货币排名即以美元为参考基准。

加元 (CAD)

加元被称为“大宗商品货币”，因为其价值通常与加拿大出口的大宗商品（尤其是原油）的价格密切相关。加拿大是全球第五大原油出口国，

其大宗商品出口和稳健的经济增长推动加元成为全球最强势的货币之一。

加元/美元 (CAD/USD)是全球交易最频繁的货币对之一，通常被昵称为“loonie”。这一昵称来源于1987年发行的一加元硬币，硬币上印有一只普通潜鸟。