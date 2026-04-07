Heikin-Ashi 交易策略：如何使用 Heikin-Ashi 蜡烛图进行交易
在本指南中，我们将探讨 Heikin-Ashi 蜡烛图是什么，以及如何将其纳入交易策略中。
什么是 Heikin-Ashi 蜡烛图？
蜡烛图是最古老的技术图表指标之一，交易者可以使用它来分析资产价格。蜡烛图是一种用于可视化价格变动并识别模式的图表，每根蜡烛代表一个交易周期。
Heikin-Ashi 是一种特定类型的蜡烛图，在日语中，“heikin” 或 “heiken” 意为平均，“ashi” 意为柱状。这些图表上的蜡烛与传统的日本蜡烛图不同，因为它们包含了上一交易周期的一些数据，以显示平均值随时间的变化。
过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。
Heikin-Ashi 公式使用了当前和前一交易周期的四个价格平均值——开盘价、高点、低点和收盘价。这与传统蜡烛图不同，传统蜡烛图直接使用开盘价和收盘价来形成蜡烛的实体，并用最高价和最低价来形成影线。因此，每根 Heikin-Ashi 蜡烛的对齐方式是基于前一根蜡烛的中间位置，而不是前一根蜡烛的收盘价水平。
过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。
Heikin-Ashi 蜡烛图中的开盘价是基于前一根蜡烛的开盘价和收盘价的平均值。收盘价是当前周期的开盘价、高点、低点和收盘价的平均值，而不仅仅是收盘价。蜡烛影线上的高点是该交易周期内的开盘价、盘中最高价或收盘价中最高的数值。同样，影线上的低点是该交易周期内的最低价、开盘价或收盘价中最低的数值。
通过这种方式，Heikin-Ashi 计算方法创造了更平滑的蜡烛图表，使交易者更容易识别和跟随价格趋势。
过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。
更平滑的图表在分析波动性较大或行情震荡的资产价格时特别有用。
谁发明了 Heikin-Ashi 蜡烛图？
现在我们已经解释了 Heikin-Ashi 蜡烛图，让我们深入了解它的历史。
Heikin-Ashi 蜡烛图，有时也被拼写为 Heiken-Ashi，是由日本米商本间宗久 (Munehisa Homma) 在 1700 年代开发的。本间宗久因其在识别价格趋势方面的研究，被许多人认为是技术分析之父。
当时大阪的稻米市场采用了一种类似期货市场 的早期交易方式，使用交易券 进行买卖，这些交易券在稻米实际交付之前就被交易获利。本间宗久观察到交易者的情绪 对其交易决策的影响，并发现市场受恐惧和贪婪情绪驱动。他提出了基于预期市场趋势反转（看涨或看跌） 的价格行为交易概念。
本间宗久创建了最早的蜡烛图，并利用它们识别出交易模式，这些模式通常出现在稻米价格方向发生变化之前。他通过理解推动价格趋势的市场心理，获得了比其他交易者更大的优势，并在 1755 年出版的著作《金泉三猿记》中详细阐述了他的交易理论。
为什么 Heikin-Ashi 蜡烛图对交易者有用？
对 Heikin-Ashi 蜡烛图 的分析为交易者提供了一种识别主要价格趋势和趋势反转的方法，它通过过滤股票市场中的日常噪音 来实现这一点。这在高波动性时期 尤其有用，因为在这样的市场环境中，交易者可能很容易忽视长期趋势的变化。交易者可以利用 Heikin-Ashi 图表来判断何时开仓或持有头寸，以及何时在反转发生前平仓，以避免投资遭受重大损失。
Heikin-Ashi 指标可以适用于任何时间周期，无论是小时图、日线图、月线图等，但较长时间周期的图表通常更可靠。当 Heikin-Ashi 与其他技术指标结合使用 时，可以提供资产价格走势的更完整分析。交易者不仅可以使用 Heikin-Ashi 图表分析外汇 (Forex) 和大宗商品 (Commodities)，也可以用于股票 (Stocks) 和指数 (Indices) 的市场分析。
如何解读 Heikin-Ashi 蜡烛图
阅读 Heikin-Ashi 蜡烛图相对简单，但投资者需要理解其运作方式及其代表的含义，才能有效地利用它做出明智的交易决策。
在上升趋势的市场中，Heikin-Ashi 图表会显示一系列绿色（或其他颜色）的蜡烛，且没有下影线或影线较短。相反，在下降趋势中，（通常为）红色蜡烛 没有上影线。
过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。
当市场方向发生变化且市场情绪转变时，波动性会增加，蜡烛的形态会类似于传统蜡烛图中的十字星 (Doji)，实体较小，影线较长。随着趋势反转，蜡烛的颜色也会发生变化。
除了蜡烛图，Heikin-Ashi 图表上还绘制了三种类型的三角形：下降三角形、上升三角形和对称三角形。如果蜡烛突破上升三角形或对称三角形的上边界，则上升趋势可能会继续；而如果蜡烛跌破下降三角形的下边界，则图表显示看跌趋势。
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如何使用 Heikin-Ashi 蜡烛图进行交易
使用 Heikin-Ashi 蜡烛图策略可以帮助交易者识别强劲趋势的开始，并相应调整投资组合，在看涨趋势出现时开仓或增加多头头寸，在趋势转为看跌时平仓。
当图表上显示的蜡烛没有下影线 时，它提供了一个强烈的信号，表明看涨趋势的开始。交易者可以利用这一信号最大化收益，而不是过早卖出股票，错失潜在利润。当蜡烛没有上影线 时，它表示看跌趋势的开始，提示交易者卖出股票以避免损失。蜡烛连续无影线的时间越长，趋势就越强烈。
短实体、长影线的蜡烛 表示交易者需要警惕趋势可能暂停。此时，趋势可能会反转方向，也可能继续朝原方向运行。判断哪种情况更可能发生需要一定的技巧和经验。
当交易者识别出趋势方向后，他们可以使用差价合约 (CFDs) 来对标的资产的价格方向进行交易。
差价合约 (CFD) 是一种金融合约，通常是经纪商与交易者之间的协议，其中一方同意支付交易期间证券价值的变动差额。交易者可以选择持有多头头寸（预测价格上涨），或持有空头头寸（预测价格下跌）。
CFD 是杠杆交易工具，允许交易者以较小的初始投资开立较大的头寸。然而，如果股价走势与交易方向相反，CFD 也会放大损失。
Heikin-Ashi 蜡烛图技术的局限性
Heikin-Ashi 技术被认为是一种高度可靠的分析工具，但它也存在一定的局限性。由于采用平均值计算，Heikin-Ashi 蜡烛图无法显示资产的准确开盘价和收盘价，并且由于融合了历史价格，趋势线中会出现时间滞后。虽然平滑的蜡烛图分布 使交易者更容易识别趋势，但它填补了价格缺口，而交易者通常利用这些价格缺口来识别价格动量、入场点和止损*水平 进行买卖。
这些因素可能会让日内交易者或剥头皮交易者 处于劣势，特别是在外汇等快速变动的市场 中，Heikin-Ashi 可能会提供已经过时的交易信号。这表明，在分析 Heikin-Ashi 图表时，结合其他技术指标 以确定准确的入场和出场点 至关重要。
在利用 Heikin-Ashi 蜡烛图 识别市场方向后，交易者还可以在其交易策略中结合趋势指标，例如移动平均线 和 相对强弱指数 (RSI)，以衡量推动价格变动的动量强度。
止损单可能无法得到保证。
常见问题
如何使用平均 K 线 (Heikin-Ashi)？
Heikin-Ashi 蜡烛图是一种用于识别金融市场趋势的图表技术。它们与标准蜡烛图相似，但开盘价、高点、低点和收盘价的计算方式不同。
要使用 Heikin-Ashi 蜡烛图，首先设置所需的时间周期和交易品种。然后，观察蜡烛图的形态 以识别趋势。Heikin-Ashi 交易策略可用于任何类型的金融市场，包括股票、外汇、商品等。它还可以用于识别交易的入场和出场点。
Heikin-Ashi 蜡烛图是如何计算的？
Heikin-Ashi 蜡烛图的计算方式是取前一周期的开盘价、高点、低点和收盘价的平均值。
Heikin-Ashi 蜡烛的开盘价是前一周期的开盘价和收盘价的平均值。收盘价是当前周期的开盘价、高点、低点和收盘价的平均值。
蜡烛的最高价是当前周期的最高价、开盘价或收盘价中的最大值。最低价是当前周期的最低价、开盘价或收盘价中的最小值。
蜡烛图交易是否有利可图？
蜡烛图可以为交易者提供有关价格变动和市场心理的潜在有价值信息。这些信息可能有助于交易者做出更明智的交易决策。