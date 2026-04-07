在本指南中，我们将探讨 Heikin-Ashi 蜡烛图是什么，以及如何将其纳入交易策略中。

什么是 Heikin-Ashi 蜡烛图？

蜡烛图是最古老的技术图表指标之一，交易者可以使用它来分析资产价格。蜡烛图是一种用于可视化价格变动并识别模式的图表，每根蜡烛代表一个交易周期。

Heikin-Ashi 是一种特定类型的蜡烛图，在日语中，“heikin” 或 “heiken” 意为平均，“ashi” 意为柱状。这些图表上的蜡烛与传统的日本蜡烛图不同，因为它们包含了上一交易周期的一些数据，以显示平均值随时间的变化。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

Heikin-Ashi 公式使用了当前和前一交易周期的四个价格平均值——开盘价、高点、低点和收盘价。这与传统蜡烛图不同，传统蜡烛图直接使用开盘价和收盘价来形成蜡烛的实体，并用最高价和最低价来形成影线。因此，每根 Heikin-Ashi 蜡烛的对齐方式是基于前一根蜡烛的中间位置，而不是前一根蜡烛的收盘价水平。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

Heikin-Ashi 蜡烛图中的开盘价是基于前一根蜡烛的开盘价和收盘价的平均值。收盘价是当前周期的开盘价、高点、低点和收盘价的平均值，而不仅仅是收盘价。蜡烛影线上的高点是该交易周期内的开盘价、盘中最高价或收盘价中最高的数值。同样，影线上的低点是该交易周期内的最低价、开盘价或收盘价中最低的数值。

通过这种方式，Heikin-Ashi 计算方法创造了更平滑的蜡烛图表，使交易者更容易识别和跟随价格趋势。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

更平滑的图表在分析波动性较大或行情震荡的资产价格时特别有用。