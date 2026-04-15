О компании Service Corporation International

Service Corporation International - поставщик товаров и услуг по уходу за больными, имеющий сеть похоронных бюро и кладбищ в США и Канаде. Деятельность похоронных служб и кладбищ включает в себя похоронные бюро, кладбища, комбинированные похоронные бюро и кладбища, крематории и другие сопутствующие предприятия. Компания продает имущество кладбищ, товары и услуги для похорон и кладбищ в момент возникновения необходимости и на условиях предварительной продажи. Похоронные бюро предоставляют профессиональные услуги, связанные с похоронами и кремацией, включая использование похоронного оборудования и автотранспорта, организацию и руководство, вывоз, подготовку, бальзамирование, кремацию, мемориализацию, охрану путешествий и кейтеринг. Кладбища предоставляют право на захоронение на кладбище, включая застроенные участки, газонные склепы, места для мавзолеев, ниши и другие варианты мемориализации и захоронения при кремации.

Текущая цена акций Service Corp International/US составляет 80.62 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Computer Task, The Oncology Institute, Inc., Westrock, Quantum-Si incorporated, Landmark и Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.