The Oncology Institute, Inc., ранее DFP Healthcare Acquisitions Corp., является онкологической компанией. Компания управляет местными онкологическими клиниками, которые обслуживают пациентов примерно в 55 клиниках на восьми рынках и в четырех штатах США. Управляемые компанией клиники предоставляют широкий спектр медицинских онкологических услуг, включая услуги врачей, собственные инфузионные и диспансерные отделения, услуги по проведению клинических испытаний, программы амбулаторной трансплантации стволовых клеток и переливания крови, а также круглосуточную поддержку пациентов. Через Инновационный институт клинических исследований (ICRI) компания также предоставляет и управляет услугами по проведению клинических испытаний и исследований в интересах онкологических больных. Ее услуги, такие как управление клиническими испытаниями, программы паллиативной помощи и трансплантация стволовых клеток, предоставляются в академических и третичных медицинских учреждениях. Управляемые клиники в основном обслуживают взрослых и пожилых онкологических пациентов на рынках, где действуют планы Medicare Advantage (MA).

Текущая цена акций The Oncology Institute, Inc. составляет 3.41 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Allianz SE, NETGEAR, Inc., Arcadis NV, Sinclair, Mr Price Group Limited и DigitalOcean Holdings, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.