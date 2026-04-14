Торговать Frontline - FROno CFD

О компании Frontline

Frontline Ltd. является судоходной компанией. Компания занимается морскими перевозками сырой нефти и нефтепродуктов. Сегмент танкеров включает танкеры для перевозки сырой нефти и танкеры для перевозки нефтепродуктов. По состоянию на 31 декабря 2016 года флот Компании состоял из 28 судов, принадлежащих Компании (семь очень больших танкеров-нефтевозов (ОЗТС), 10 танкеров-суэцмаксов и 11 танкеров Aframax/LR2); 13 судов, находящихся в капитальной аренде (11 ОЗТС и два танкера-суэцмакса); один ОЗТС, который учитывается как инвестиция в финансовую аренду; четыре судна, зафрахтованных на срок от 12 месяцев, включая опционы на продление (два ОЗТС и два танкера-суэцмакса); два VLCC, где затраты/доходы делятся поровну с третьей стороной (из которых один зафрахтован компанией, а другой - третьей стороной); три среднетоннажных танкера-продуктовоза, которые зафрахтованы на краткосрочный тайм-чартер с оставшейся продолжительностью менее двух месяцев, и пять судов, находящихся в коммерческом управлении (два танкера Suezmax и три танкера Aframax).

Текущая цена акций Frontline составляет 329.45 NOK.

