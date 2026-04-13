О компании Artivion Inc

Artivion, Inc. (Artivion), ранее CryoLife, Inc., является компанией по производству медицинского оборудования. Компания сосредоточена на разработке различных решений, которые решают проблемы кардиохирургов и сосудистых хирургов при лечении пациентов с заболеваниями аорты. Четыре группы продуктов компании включают аортальные стенты и стент-графты, протезы сердечных клапанов, криоконсервированные сердечные и сосудистые аллотрансплантаты и хирургические герметики. Криоконсервированные сердечные и сосудистые аллотрансплантаты компании Artivion помогают в восстановительных операциях для взрослых и педиатрических пациентов. Компания предлагает хирургический герметик с помощью продукта BioGlue. Ее решения для хирургической замены аортального клапана включают сердечные клапаны On-X Aortic Heart Valves и CryoValve SG Pulmonary Valve Allograft для процедуры Ross. Решения компании по митральному клапану включают Chord-X для восстановления митрального клапана и On-X Mitral Heart Valve. Решения компании Artivion для сердечно-сосудистой хирургии обеспечивают дополнительную поддержку при проведении кардио- и сосудистых хирургических процедур.

Текущая цена акций Artivion Inc составляет 38.23 USD.

