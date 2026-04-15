О компании Rocket Companies, Inc.

Rocket Companies, Inc. является компанией финансовых технологий, состоящей из технологически ориентированных предприятий в сфере недвижимости, ипотеки и финансовых услуг. Компания предлагает платформу Rocket Platform. Сегменты компании включают в себя сегменты "Прямые потребители" и "Партнерская сеть". Сегмент Direct to Consumer включает в себя маркетинг производительности и прямое взаимодействие через приложение Rocket Mortgage (App). Сегмент "Партнерская сеть" включает в себя партнерство с ведущими организациями, ориентированными на потребителей, брокерами и специалистами по ипотеке, которые используют платформу и масштабы компании для предоставления ипотечных решений своим клиентам. Бренды компании в области личных финансов и потребительских технологий включают Rocket Mortgage, Rocket Homes, Amrock, Rocket Auto, Rocket Loans, Truebill, Lendesk, Edison Financial, Core Digital Media, Rocket Central и Rock Connections. Rocket Mortgage предлагает цифровые решения, использующие автоматизированный поиск данных и передовые технологии андеррайтинга для доставки индивидуальных решений на ладонь клиента.

Текущая цена акций Rocket Companies, Inc. составляет 15.37 USD.

