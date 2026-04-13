Торговать 3D Systems Corporation - DDD CFD

О компании 3D Systems Corporation

Корпорация 3D Systems - это компания, занимающаяся разработкой решений для аддитивного производства. Компания в основном занимается предоставлением решений для трехмерной (3D) печати и цифрового производства. Ее продукция и решения включают 3D-принтеры для пластмасс и металлов, материалы, программное обеспечение, услуги по обслуживанию и обучению, а также решения по требованию. Решения компании поддерживают приложения в двух ключевых отраслевых вертикалях: здравоохранение, включающее стоматологию и медицинское оборудование; и промышленность, включающая аэрокосмическую и транспортную отрасли. Компания предлагает ряд технологий 3D-печати, включая стереолитографию (SLA), селективное лазерное спекание (SLS), прямую печать металлом (DMP), многоструйную печать (MJP), цветную струйную печать и биопечать на основе SLA. Компания также предлагает 3D симуляторы виртуальной реальности и модули симуляторов для медицинского применения. Компания реализует свою продукцию и услуги через дочерние предприятия в Северной и Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Текущая цена акций 3D Systems Corporation составляет 1.94 USD.

