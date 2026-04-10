О компании CGG SA

CGG SA (CGG) является производителем геофизического оборудования. Компания предоставляет услуги по сбору морских, наземных и воздушных данных, а также ряд других услуг в области геонаук, включая визуализацию данных, консалтинг в области геонаук и нефтяного инжиниринга, сбор, разработку и лицензирование геологических данных. Сегменты компании включают контрактный сбор данных, геологию, геофизику и резервуары (GGR), оборудование и неэксплуатируемые ресурсы. Сегмент "Контрактный сбор данных" включает в себя морскую, наземную и мультифизическую разведку. Сегмент GGR включает направление Multi-client и направления Subsurface Imaging и Reservoir (обработка и визуализация геофизических данных, определение характеристик пласта, геофизический консалтинг и услуги программного обеспечения, библиотека геологических данных и решения по управлению данными). Сегмент "Оборудование" включает в себя производство и продажу сейсмического оборудования. Компания осуществляет свою деятельность через Saturno, многоклиентскую съемку в бассейне Сантос на шельфе Бразилии.

Текущая цена акций Viridien составляет 123.476 EUR.

