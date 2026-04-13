First Resources Limited является сингапурским производителем пальмового масла. Деятельность компании включает выращивание масличных пальм, сбор свежих плодовых гроздей (FFB) и их переработку в сырое пальмовое масло (CPO) и пальмовое ядро (PK). Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: Плантации и заводы по производству пальмового масла и Рафинирование и переработка. Сегмент "Плантации и заводы по производству пальмового масла" в основном занимается выращиванием и содержанием плантаций масличных пальм и эксплуатацией заводов по производству пальмового масла. Сегмент "Нефтепереработка и переработка" занимается маркетингом и продажей продуктов переработки пальмового масла, произведенных на нефтеперерабатывающем заводе, заводах по фракционированию и производству биодизеля и других перерабатывающих предприятиях. Компания управляет примерно 213 461 га плантаций масличной пальмы в провинциях Риау, Восточный Калимантан и Западный Калимантан в Индонезии. Компания также имеет около 6 321 га каучуковых плантаций и 18 заводов по производству пальмового масла.

Текущая цена акций First Resources составляет 2.8671 SGD.

