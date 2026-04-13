Торговать Dover - DOV CFD

О компании Dover

Dover Corporation - диверсифицированный глобальный производитель и поставщик решений. Ее деятельность сосредоточена на поставках оборудования и компонентов, расходных материалов, запасных частей, программного обеспечения, цифровых решений и услуг поддержки. Операционные сегменты компании включают в себя сегменты инженерной продукции, чистой энергии и заправки, визуализации и идентификации, насосов и технологических решений, а также климатических технологий и технологий устойчивого развития. Сегмент "Инженерные изделия" предлагает ряд продуктов, включая программное обеспечение и услуги. Сегмент Clean Energy & Fueling предлагает компоненты, оборудование, программное обеспечение и сервисные решения. Сегмент Imaging & Identification поставляет оборудование для высокоточной маркировки и кодирования, отслеживания продукции и цифровой печати на текстиле. Сегмент Pumps & Process Solutions производит специализированные насосы, решения для соединения жидкостей, оборудование для переработки пластмасс и полимеров, а также инженерные прецизионные компоненты. Сегмент Climate & Sustainability Technologies предлагает энергоэффективное оборудование и системы.

Текущая цена акций Dover составляет 217.56 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: J D Wetherspoon PLC, Ashland Global, Evofem Biosciences, Inc., América Móvil, S.A.B. de C.V., Randstad NV и Techtronic Industries Company Limited. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.