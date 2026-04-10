О компании América Móvil, S.A.B. de C.V.

America Movil, S.A.B. de C.V. является холдинговой компанией. Компания предоставляет телекоммуникационные услуги. Ее услуги включают голосовые услуги мобильной и фиксированной связи, беспроводные и фиксированные услуги передачи данных, доступ в Интернет и платное телевидение, продажу оборудования, аксессуаров и компьютеров, а также другие сопутствующие услуги. Сегментами компании являются беспроводная связь в Мексике, фиксированная связь в Мексике, Бразилия, Колумбия, Южный конус, Андский регион, Центральная Америка, Карибский бассейн, США и Европа. Сегмент "Южный конус" включает Аргентину, Чили, Парагвай и Уругвай. Сегмент Андского региона включает Эквадор и Перу. Сегмент Центральной Америки включает Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Панаму. Сегмент Карибского бассейна включает Доминиканскую Республику и Пуэрто-Рико. Европейский сегмент включает Австрию, Беларусь, Болгарию, Хорватию, Македонию, Сербию и Словению. Компания работает во всех своих географических сегментах под брендом Claro, за исключением Мексики, США и Европы.

Текущая цена акций America Movil SAB de CV - ADR составляет 27.09 USD.

