Торговать Cheniere Energy, Inc. - LNG

О компании Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy, Inc. (Cheniere) - компания энергетической инфраструктуры, занимающаяся в основном бизнесом, связанным с СПГ. Компания поставляет очищенный, обеспеченный и СПГ интегрированным энергетическим компаниям, коммунальным предприятиям и энерготорговым компаниям по всему миру. Компания владеет и управляет терминалом Sabine Pass LNG и Corpus Christi LNG. Терминал Sabine Pass LNG расположен в Камерон Пэриш, штат Луизиана, и имеет мощности по сжижению природного газа, состоящие из пяти действующих линий по сжижению природного газа общей производственной мощностью около 30 млн тонн СПГ в год (проект SPL). Терминал Corpus Christi LNG вблизи города Корпус-Кристи, штат Техас, владеет и эксплуатирует три технологические линии общей производственной мощностью около 15 млн тонн СПГ в год. Кроме того, компания эксплуатирует 23-мильный трубопровод подачи природного газа, который соединяет терминал СПГ в Корпус-Кристи с несколькими межгосударственными и внутригосударственными газопроводами.

Текущая цена акций Cheniere Energy, Inc. составляет 241.54 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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