О компании Ashland Global

Ashland Global Holdings Inc. является компанией по производству специальных добавок и материалов. Компания обслуживает клиентов на широком спектре потребительских и промышленных рынков, включая клеи, архитектурные покрытия, строительство, энергетику, продукты питания и напитки, нутрицевтики, средства личной гигиены и фармацевтику. Сегменты компании включают в себя сегменты Life Sciences, Personal Care, Specialty Additives и Intermediates. Life Sciences включает в себя фармацевтику, питание, нутрицевтики, сельскохозяйственные химикаты, современные материалы и продукты тонкой химии. Личный уход включает в себя биофункциональные средства, консерванты, средства по уходу за кожей, солнцем, полостью рта, волосами и бытовые средства. Специальные добавки - это реологические и улучшающие эксплуатационные характеристики добавки, используемые в производстве покрытий, строительстве, энергетике, автомобилестроении и на различных промышленных рынках. Промежуточные продукты - это производство бутандиола (BDO) и связанных с ним производных, включая n-метилпирролидон.

Текущая цена акций Ashland Global составляет 56.17 USD.

