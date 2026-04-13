О компании Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust является самоуправляемым и самоуправляемым инвестиционным трастом недвижимости (REIT), занимающимся приобретением, развитием, перепланировкой, владением, управлением и эксплуатацией портфеля офисной и многофункциональной недвижимости. Компания осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Центральный деловой район Филадельфии (CBD), пригороды Пенсильвании, Остин, Техас, столичный Вашингтон, округ Колумбия, и другие. Сегмент CBD Филадельфии включает в себя недвижимость, расположенную в городе Филадельфия в штате Пенсильвания. Сегмент "Пригороды Пенсильвании" включает недвижимость в округах Честер, Делавер и Монтгомери в пригороде Филадельфии. Сегмент "Остин, Техас" включает недвижимость в городе Остин, штат Техас. Сегмент "Метрополитен Вашингтон, округ Колумбия" включает объекты недвижимости в Северной Вирджинии, Вашингтоне, округ Колумбия, и Южном Мэриленде. Сегмент "Прочее" включает в себя недвижимость в округе Камден в штате Нью-Джерси и недвижимость в округе Нью-Касл в штате Делавэр. Компания владеет приблизительно 81 объектом недвижимости.

Текущая цена акций Brandywine Realty Trust составляет 2.6 USD.

