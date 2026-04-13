О компании Federal Realty

Federal Realty Investment Trust - акционерный инвестиционный траст недвижимости (REIT). Компания специализируется на владении, управлении и редевелопменте торговой и многофункциональной недвижимости, расположенной преимущественно в населенных пунктах на рынках мегаполисов в Северо-Восточном и Среднеатлантическом регионах США, Калифорнии и Южной Флориде. Компания владеет или имеет долю в общественных и районных торговых центрах и многофункциональных объектах, которые представляют собой 104 объекта торговой недвижимости общей площадью около 25,1 миллиона квадратных футов. Портфель компании включает в себя торговые объекты различных форматов, начиная от региональных, общественных и районных торговых центров, якорными центрами которых являются продуктовые магазины, и заканчивая объектами смешанного назначения, которые, как правило, сосредоточены вокруг торговой составляющей, но также включают офисные, жилые и/или гостиничные компоненты. Компания владеет примерно 104 объектами недвижимости, которые включают около 3 100 арендаторов, 25 миллионов квадратных футов и около 3 400 жилых единиц.

Текущая цена акций Federal Realty составляет 108.67 USD.

