Торговать Williams Sonoma - WSM

О компании Williams Sonoma

Williams-Sonoma, Inc. (Williams-Sonoma) - специализированная розничная компания по продаже товаров для дома. Бренды компании включают Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation и Mark and Graham, которые продают свои товары через веб-сайты электронной коммерции компании, каталоги прямой почты и розничные магазины. Эти бренды также являются частью бесплатной программы лояльности Компании, которая предлагает участникам эксклюзивные преимущества во всей семье брендов Williams-Sonoma. Компания управляет примерно 581 магазином, включая 538 магазинов в 42 штатах, Вашингтоне и Пуэрто-Рико, 21 магазин в Канаде, 19 магазинов в Австралии и три магазина в Великобритании. Компания также имеет франчайзинговые соглашения с третьими сторонами на Ближнем Востоке, Филиппинах, Мексике, Южной Корее и Индии, которые управляют примерно 136 франчайзинговыми магазинами, а также веб-сайтами электронной коммерции в некоторых регионах.

Текущая цена акций Williams Sonoma составляет 227.19 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Interpump Group SPA, Cathay Pacific Airways Limited, Larsen & Toubro Limited, Stryker, Industria de Diseño Textil, S.A. и ASML Holding N.V.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.