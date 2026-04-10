Торговать Alcon Inc. - ALC CFD

О компании Alcon Inc.

Alcon AG - швейцарская компания, специализирующаяся на медицинской промышленности. Компания работает в основном как компания по производству приборов для ухода за глазами. Alcon AG отражает свою деятельность в двух сегментах: Хирургический и Уход за зрением. Хирургический сегмент предоставляет линейку офтальмологических хирургических продуктов, которые позволяют хирургам достигать точных результатов. Портфель хирургической продукции включает технологии и устройства для хирургии катаракты, сетчатки, рефракционной хирургии, а также передовые технологические интраокулярные линзы (АТИОЛ) для лечения катаракты и нарушений рефракции, таких как пресбиопия и астигматизм. Хирургический сегмент также включает передовые вискоэластики, хирургические растворы, хирургические пакеты и другие одноразовые продукты для катаракты и витреоретинальной хирургии. Сегмент Vision Care производит контактные линзы и средства по уходу за ними, такие как средства от сухости глаз, для ухода за контактными линзами, глазной аллергии, а также глазные витамины и средства для снятия покраснения. Компания также предлагает непрерывное обучение для специалистов по уходу за глазами.

Текущая цена акций Alcon Inc. составляет 78.01 USD.

