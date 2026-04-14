О компании Impinj

Impinj, Inc. является компанией, которая разрабатывает решения в области Интернета вещей (IoT). Компания обеспечивает идентификацию, определение местоположения и подлинности различных физических предметов. Ее платформа, состоящая из нескольких семейств продуктов, обеспечивает беспроводное подключение отдельных предметов и передает данные о подключенных предметах в деловые и потребительские приложения, поддерживаемые партнерской сетью. Компания и ее партнеры подключают предметы с помощью миниатюрного радиочипа, встроенного в предмет или в его упаковку, считывая и передавая данные об идентификации, местонахождении и подлинности каждого предмета. Компания обеспечила подключение более 50 миллиардов предметов, позволяя предприятиям и потребителям получать информацию от этих подключенных предметов. В платформе компании используется технология RAIN - тип радиочастотной идентификации, или RFID, которую она разработала впервые. Компания возглавила разработку радиостандарта RAIN, лоббировала выделение частотного спектра правительствами и стала соучредителем Альянса RAIN, в который входят около 160 компаний.

Текущая цена акций Impinj составляет 106.95 USD.

