О компании Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. - японская компания, занимающаяся в основном разработкой ресурсов, производством и продажей изделий из цветных металлов, полупроводников и функциональных материалов. Компания имеет три бизнес-сегмента. Ресурсный сегмент занимается разведкой, разработкой, производством и продажей ресурсов цветных металлов, а также геологоразведкой и гражданским строительством. Сегмент плавки и рафинирования занимается выплавкой и продажей меди, никеля, цинка и драгоценных металлов, а также производством и продажей растянутой медной продукции и специального стального литья. Сегмент "Материалы" занимается производством, переработкой и продажей полупроводниковых материалов и функциональных материалов, а также производством и продажей химических катализаторов и другой продукции. Компания также занимается бизнесом в сфере недвижимости, инженерным бизнесом, а также проектированием и производством оборудования.

Текущая цена акций Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. составляет 10315.2 JPY.

