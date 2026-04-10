О компании BP PLC - GBP

BP p.l.c. занимается глобальным энергетическим бизнесом, осуществляя свою деятельность в Европе, Северной и Южной Америке, Австралазии, Азии и Африке. Компания поставляет потребителям по всему миру продукты и услуги, связанные с теплом, светом и мобильностью. Сегменты Компании включают в себя сегменты "Разведка и добыча", "Переработка и сбыт", "Роснефть", "Прочие виды деятельности" и "Корпоративный". Сегмент разведки и добычи отвечает за деятельность в области разведки, разработки и добычи нефти и природного газа. Сегмент "Переработка и сбыт" осуществляет глобальную маркетинговую и производственную деятельность и включает в себя бизнес Компании по производству авиационного топлива, бункеровке, битумных смазочных материалов и нефтехимии. Роснефть" - российское нефтеперерабатывающее подразделение Компании, которое владеет и управляет примерно 13 нефтеперерабатывающими заводами в России, а также владеет долями в трех НПЗ в Германии, одном в Индии и одном в Беларуси. Компания также владеет и управляет примерно 3 055 автозаправочными станциями в России и за рубежом.

Текущая цена акций BP PLC - GBP составляет 5.713 GBP.

