Торговать Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 CFD

О компании Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - японская компания, занимающаяся в основном электроэнергетическим бизнесом. Компания осуществляет свою деятельность в четырех бизнес-сегментах. Сегмент Holdings занимается поддержкой управления и предоставлением общих услуг компаниям основного бизнеса, а также продажей электроэнергии от гидроэлектростанций и атомной генерации. Сегмент Fuel & Power занимается продажей электроэнергии от тепловой энергетики и закупкой топлива, развитием тепловой энергетики, а также инвестициями в топливный бизнес. Сегмент Power Grid занимается поставкой электроэнергии путем передачи, преобразования и распределения, строительством и обслуживанием оборудования для передачи, распределения и связи, а также исследованием, приобретением и обслуживанием оборудования земли и зданий. Сегмент Energy Partner предоставляет комплексные решения и услуги в соответствии с требованиями клиентов и обеспечивает поставку электроэнергии.

Текущая цена акций Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated составляет 649.6 JPY.

